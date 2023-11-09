СБ ООН по запросу РФ проведет заседание по защите украинских детей в ЕС

Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, заседание состоится 10 ноября

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН в пятницу, 10 ноября, по запросу России проведет неформальное заседание по "формуле Арриа" по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Завтра, 10 ноября, мы проводим новое неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа" по вопросу защиты украинских детей в странах ЕС. Предыдущая аналогичная встреча прошла 5 апреля и вызвала большой резонанс", - написал он в телеграм-канале.