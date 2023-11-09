Постпредство РФ: Европарламент подтвердил, что с санкциями ЕС "что-то пошло не так"

ЕП ранее признал, что европейские компании повсеместно обходят ограничительные меры в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Последняя резолюция Европарламента свидетельствует, что у Евросоюза с санкциями "что-то пошло не так", заявило постпредство России при ЕС.

"При прочтении принятой 9 ноября 2023 года очередной антироссийской резолюции, уверены, не только у нас складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так. Даже начался поиск виноватых. Судя по тексту, они могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии, которых Европарламент призвал "повысить профессионализм" на поприще введения рестрикций. Правда, это ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию "свежих" санкционных идей", - отмечается в комментарии на сайте постпредства.

Миссия назвала странным упоминание в этом контексте Устава ООН, поскольку "односторонние есовские рестрикции в отношении нашей страны по определению нелегитимны и противоречат основополагающему документу всемирной организации".

"Очевидно, европейских "народных избранников" ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны по сути призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран. Вряд ли можно трактовать иначе требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие с нами. Неудивительно, что в резолюции не нашлось места для вывода, который не очевиден одному лишь Брюсселю: антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов, негативные последствия которых ощущаются по всему миру, включая государства - члены Евросоюза", - заявили в российской дипмиссии.

Ранее в четверг Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России, в которой признал, что европейские компании повсеместно обходят ограничительные меры в отношении РФ. При этом, Европарламент призвал страны ЕС не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций". Голосование по документу состоялось на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.