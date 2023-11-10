В Дагестане призвали жителей не участвовать в несанкционированных акциях

Основная цель таких митингов - дестабилизировать ситуацию, подчеркнули в правительстве республики

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана призвали население не поддаваться попыткам дестабилизировать ситуацию в республике и не откликаться на призывы к участию в несанкционированных акциях. Соответствующее обращение опубликовано в телеграм-канале администрации главы республики.

"В дагестанском сегменте WhatsApp вновь распространяются сообщения с призывами к несанкционированным акциям. Убеждены, большая часть дагестанцев осознают, что основная цель авторов - дестабилизировать ситуацию в нашей республике. Они не планируют участвовать в каких-либо акциях лично, но надеются подвести под нарушение законодательства молодежь Дагестана", - говорится в сообщении.

В администрации главы региона напомнили об административной и уголовной ответственности, а также штрафах за участие в несанкционированном митинге.

"Просим внимательно относиться к получаемой информации и не доверять непроверенным источникам", - говорится в сообщении.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, были задержаны более 80 участников беспорядков. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.