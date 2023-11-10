Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", - отметил он.

Путина в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.

"Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу специальной военной операции", - добавил Песков.