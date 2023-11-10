Делегация России в СПЧ ООН заявила об обеспокоенности русофобией в Германии

В частности, речь об ограничениях на демонстрацию связанной с РФ символики, а также случаях изъятия у россиян временно ввезенных в ФРГ личных автомобилей

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия серьезно обеспокоена проявлениями русофобии в Германии. Об этом заявил представитель российской делегации Илья Бармин на проходящей в Женеве 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека.

"Серьезно обеспокоены случаями проявления русофобии", - отметил Бармин на заседании рабочей группы, посвященном рассмотрению ситуации с правами человека в Германии в рамках Универсального периодического обзора (УПО). Дипломат привлек внимание к "дискриминационным действиям властей ФРГ по отношению к российским гражданам и соотечественникам", в том числе к "введению ограничений на демонстрацию связанной с Россией символики и случаям изъятия у российских граждан временно ввезенных в Германию личных автомобилей с российскими регистрационными знаками".

Бармин расценил прогресс, которого добился Берлин в осуществлении рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего цикла УПО, как слабый. Он отметил также "усугубившуюся в ФРГ практику расового и этнического профилирования, внушительное число случаев проявления антисемитизма". Делегация РФ рекомендовала Германии "принять меры по искоренению данных явлений и отчитаться о прогрессе в следующем национальном докладе".

В Германии ухудшились условия содержания нелегальных мигрантов, долго рассматриваются ходатайства на предоставление убежища, продолжил дипломат. "Рекомендуем обеспечить большую прозрачность и контроль со стороны гражданского общества за условиями содержания лиц, ищущих убежища, и других категорий мигрантов и обращением с ними", - сказал представитель российской делегации. Он подчеркнул, что "беспокойство по-прежнему вызывают жестокие меры, принимаемые правоохранительными органами ФРГ по разгону мирных демонстраций". Случаи насилия правоохранителей в отношении участников мирных протестов должны быть "оперативно расследованы".