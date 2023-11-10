10 ноября, 06:33
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о бегстве украинских военных в районе Донецка

Советник главы республики Ян Гагин отметил, что число солдат ВСУ сократилось втрое

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Украинские солдаты бегут с линии фронта в районе Донецка, их число сократилось в последнее время как минимум втрое. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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"В последнее время противник оставляет на позициях в первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов, я бы сказал, символическое. Втрое, а местами и в четверо меньше положенного. Три-четыре человека просто не способны в текущих условиях удержать оборону", - сказал Гагин.

По данным советника, в большинстве случаев это связано с бегством украинских солдат с линии фронта. 

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