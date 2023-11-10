Песков сообщил, что делегацию России на саммите АТЭС возглавит Оверчук

Саммит пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября, возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] российскую делегацию возглавит вице-премьер [Алексей] Оверчук", - сказал представитель Кремля.

Саммит АТЭС

В 2023 году саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско. В 2022 году встреча состоялась в Бангкоке (Таиланд), Россию на ней представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. В 2021 и 2020 году саммиты были организованы в онлайн-формате из-за пандемии, Путин выступал на них по видеосвязи. В 2019 году встреча на высшем уровне должна была состояться в Чили, но была отменена из-за внутриполитической ситуации в стране. Еще годом ранее саммит прошел очно в Папуа - Новой Гвинее, Россию представлял на тот момент председатель правительства Дмитрий Медведев.

Путин в предыдущий раз лично возглавлял делегацию РФ на саммите в 2017 году - лидеры тогда собрались в Дананге (Вьетнам).

Россия принимала саммит АТЭС один раз - в сентябре 2012 года во Владивостоке. Американскую делегацию на нем возглавила на тот момент госсекретарь США Хиллари Клинтон.