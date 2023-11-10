Песков назвал российских военкоров героями

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль "очень болеет душой за них"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Киев ведет террористическую деятельность против российских военкоров, спецслужбы работают, но надо соблюдать предосторожность, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со слежкой за семьей военкора Александра Коца.

"Наши военкоры, действительно, герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит. Но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей, красноречиво об этом свидетельствует", - сказал Песков.

"Мы знаем, что враг ведет свою террористическую деятельность не только на передовой, все они фактически находятся так или иначе под ударом", - отметил Песков. Он подчеркнул: "Мы очень болеем душой за них, наши соответствующие ведомства помогают им и, конечно, здесь очень важно соблюдать все меры предосторожности".

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест Леонида Гутарова, который пришел к жене Коца и пытался собрать о нем сведения. По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о Коце. С 4 по 7 ноября он скрытно наблюдал за квартирой семьи журналиста. Также фигурант под надуманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения он передал соучастнику с помощью мессенджера Telegram.

Один из журналистов попросил Пескова прокомментировать такую меру пресечения для обвиняемого в слежке. "Наши правоохранительные органы, спецслужбы знают, что делают. Давайте доверимся им и сами будем соблюдать соответствующие меры предосторожности", - сказал Песков.