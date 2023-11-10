10 ноября, 10:01,
обновлено 10 ноября, 10:59
Санкции в отношении России

Песков: преувеличивать значение для РФ последней резолюции Европарламента не стоит

В последней резолюции сказано, что европейские компании обходят санкции ЕС против России, а также есть призыв не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит преувеличивать значение для страны последней резолюции Европарламента, призывающей ужесточить санкции против России.

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Представителя Кремля попросили прокомментировать последнюю резолюцию Европарламента, где сказано, что европейские компании обходят санкции ЕС против России, а также есть призыв не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций".

"Я бы не преувеличивал значение этой резолюции для нас, это ни то, ни другое, - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли данная резолюция шагом к лучшему для РФ или к худшему. - Определенное, скажем так, брожение относительно санкций <…> видно невооруженным глазом, многие прозревают и понимают, что, во-первых, санкции бьют по ним самим. Во-вторых, санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж и болезненными, более того, они подтолкнули нас к наращиванию своего собственного потенциала. Они еще больше начинают это понимать. И это так или иначе находит свое отражение в документах, в заявлениях и так далее, тому подобное".

Песков также указал, что запрет на въезд машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а ЕС. "Вот хотелось бы так поправить Европарламент", - добавил он. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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