Песков: преувеличивать значение для РФ последней резолюции Европарламента не стоит

В последней резолюции сказано, что европейские компании обходят санкции ЕС против России, а также есть призыв не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит преувеличивать значение для страны последней резолюции Европарламента, призывающей ужесточить санкции против России.

Представителя Кремля попросили прокомментировать последнюю резолюцию Европарламента, где сказано, что европейские компании обходят санкции ЕС против России, а также есть призыв не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций".

"Я бы не преувеличивал значение этой резолюции для нас, это ни то, ни другое, - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли данная резолюция шагом к лучшему для РФ или к худшему. - Определенное, скажем так, брожение относительно санкций <…> видно невооруженным глазом, многие прозревают и понимают, что, во-первых, санкции бьют по ним самим. Во-вторых, санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж и болезненными, более того, они подтолкнули нас к наращиванию своего собственного потенциала. Они еще больше начинают это понимать. И это так или иначе находит свое отражение в документах, в заявлениях и так далее, тому подобное".

Песков также указал, что запрет на въезд машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а ЕС. "Вот хотелось бы так поправить Европарламент", - добавил он.