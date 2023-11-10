Песков: Кремль смотрит на перспективы эвакуации россиян из Газы "со сдержанным оптимизмом"

Москва надеется, что этот процесс все же удастся наладить, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия предпринимает максимально возможные усилия для эвакуации своих граждан из Газы и надеется, что этот процесс все же удастся наладить, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предпринимаются максимально возможные попытки для того, чтобы начать процесс эвакуации. По состоянию на сегодня, именно на сегодня у нас есть сдержанный оптимизм в этом плане - что этот процесс удастся начать, сделать почин. И дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу", - сказал он, говоря о перспективах эвакуации россиян из сектора Газа.

Песков отрицательно ответил на вопрос, задействован ли аппарат уполномоченного по правам ребенка для эвакуации детей оттуда. "Нет, этот институт не задействован. По дипломатическим каналам ведется очень интенсивный диалог со всеми соответствующими сторонами", - сообщил представитель Кремля.