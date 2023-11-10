Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что все остальные мероприятия в рабочем графике российского лидера на 10 ноября носят непубличный характер

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент в Ново-Огареве проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля. "Если какие-то заявления президента будут в начале, мы вас как всегда проинформируем", - пообещал он.

Песков уточнил, что все остальные мероприятия в рабочем графике Путина на пятницу носят непубличный характер.