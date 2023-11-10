Песков: Киеву пора понять, что победу на поле боя над Россией им одержать не удастся

Чем раньше это произойдет, тем скорее возникнут предпосылки для мирного урегулирования, добавил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Властям Украины пора осознать, что им не добиться победы над Россией на поле боя. Чем раньше это произойдет, тем скорее возникнут предпосылки для мирного урегулирования, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Им [киевским властям] пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. Чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", - сказал Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что компромисс для Украины неприемлем, и он надеется на позитивные для Киева сдвиги на поле боя к концу года. "Президент Зеленский и киевский режим отчаянно обещают военные успехи на поле боя. Обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать", - сказал Песков. "Соответственно, Зеленскому ничего не остается, как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их, что эти успехи будут", - добавил он.

По словам Пескова, "для России главное достичь своих целей". "В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами, мы продолжаем специальную военную операцию", - заключил он.