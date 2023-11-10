Песков назвал "искуплением кровью" участие осужденных в СВО

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикации в СМИ о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство студентки, 23-летней Веры Пехтелевой, в Кузбассе в 2020 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся помилования преступников после их участия в СВО.

Поводом для вопроса стали публикации в СМИ о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство студентки, 23-летней Веры Пехтелевой, в Кузбассе в 2020 году. Как отметил Песков, для помилования существует известная процедура, один из ее вариантов - принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту.

"Есть второй путь, это когда они - осужденные, в том числе и по тяжким статьям, - искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами", - подчеркнул представитель Кремля. "Вот все, что я могу сказать по этому случаю", - добавил он.