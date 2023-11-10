10 ноября, 10:06,
обновлено 10 ноября, 10:23
Международная выставка-форум "Россия"

Песков: решение об участии Путина в съезде "Единой России" в декабре еще не принято

Пресс-секретарь главы государства пообещал предоставить информацию позже

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в съезде "Единой России" в декабре пока не принято. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав предоставить информацию позже.

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"По [съезду] "Единой России" пока решение не принято у президента. Мы сориентируем, как только решение будет принято, с графиком будет ясно", - сказал представитель Кремля.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что съезд партии "Единая Россия" состоится 17 декабря на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич"Единая Россия"Международная выставка-форум "Россия"
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