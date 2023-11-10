10 ноября, 10:08
Визит Путина в Казахстан

Песков назвал успешным визит Путина в Казахстан

Константин Завражин/ POOL/ ТАСС
© Константин Завражин/ POOL/ ТАСС

По словам пресс-секретаря главы российского государства, тема казахстанско-французских контактов не поднималась

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Казахстан 9 ноября был успешным для отношений двух стран, тема казахстанско-французских контактов не поднималась, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Нет, тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке дня, да и не должна была", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, не передавал ли президент Франции Эмманюэль Макрон, недавно побывавший в Казахстане, через руководителя этой страны Касым-Жомарта Токаева послания для Москвы. Песков подчеркнул, что отношения Астаны с Парижем и отношения Москвы и Астаны - "это совершенно разные направления взаимодействия".

"У нас собственные отношения с Казахстаном, это отношения особые, союзнические, партнерские, стратегические", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. По его мнению, "вчера был очень удобный случай для сверки часов, для обсуждения текущих вопросов". "Повестка дня отношений огромная, по всем направлениям подтверждена и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширять это взаимодействие. Визит был успешным", - указал представитель Кремля.

9 ноября Путин нанес официальный визит в Казахстан, провел переговоры с Токаевым, также главы государств приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества. По итогам переговоров был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

Макрон побывал в Казахстане с официальным визитом 1 ноября. Как ранее отмечал Песков, Казахстан - это суверенное государство и развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичВизит Путина в Казахстан
© Информационное агентство ТАСС
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