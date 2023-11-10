10 ноября, 10:12
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Песков напомнил, что РФ так и не допустили к расследованию по "Северным потокам"

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия "ничего не сворачивала" и "ничего и не разворачивала"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия не участвует в расследовании подрыва "Северных потоков", потому что ее не допускают, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Россия не ведет расследование диверсии. Россию не допускают к расследованию диверсии. Мы ничего не сворачивали - мы ничего и не "разворачивали", - заметил он, отвечая на вопрос по этой теме.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию. 8 февраля американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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