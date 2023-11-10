10 ноября, 10:16

Губернатор Прикамья Махонин вступил в "Единую Россию"

Решение приняли единогласно на заседании президиума регионального политсовета партии

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вступил в партию "Единая Россия". Решение об этом приняли единогласно на заседании президиума регионального политсовета партии, сообщается на официальном сайте "Единой России".

"У нас с вами одна цель - развитие региона и повышение качества жизни его жителей. Приоритеты развития Пермского края тесно связаны с партийными проектами, в рамках которых на территориях нашего региона строятся и приводятся в порядок десятки социальных объектов, дорог, повышается уровень доступности медицины, спорта и культуры в муниципалитетах. Уверен, что теперь наше взаимодействие будет еще более эффективным", - сказал Махонин.

На выборах главы Пермского края в 2020 году Махонина поддержала партия "Единая Россия", однако до сих пор он не являлся ее членом. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Пермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
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