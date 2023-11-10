Галузин: РФ объявит о встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении, когда согласует сроки

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что готовность Москвы принять соответствующую встречу неизменна

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Москва своевременно объявит о трехсторонней встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении, когда согласует сроки. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы неоднократно подтверждали нашу готовность предоставить московскую площадку для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам нормализации отношений и подписания мирного договора, - указал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах трехсторонней встречи министров до конца года. - Когда мы согласуем сроки такого мероприятия, то своевременно об этом объявим".

Галузин подчеркнул, что готовность Москвы принять соответствующую встречу неизменна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что российская сторона исходит из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы. Он включает подписание мирного договора между двумя странами, разблокировку экономических, транспортных связей на Южном Кавказе.