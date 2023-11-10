10 ноября, 12:05

Мосгордума будет сотрудничать с Фондом поддержки деловых коммуникаций БРИКС+

Взаимодействие будет осуществляться по таким направлениям, как укрепление гуманитарного и экономического сотрудничества, обмен опытом и практиками в сфере здравоохранения, культуры, спорта и других

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Мосгордума подписала протокол о сотрудничестве с Фондом поддержки деловых коммуникаций БРИКС+. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного парламента.

"Подписание состоялось в рамках Международного муниципального форума БРИКС+, который проходит на площадке "Экспофорума" в Санкт-Петербурге. Свои подписи под документом поставили председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель организационного комитета форума БРИКС+ Михаил Черепанов", - говорится в сообщении.

Шапошников, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что в условиях глобальной трансформации международных отношений существенно возрастает значимость диалога с парламентами дружественных стран, и особенно важным предстает межпарламентское сотрудничество в контурах БРИКС+.

"В рамках подписанного протокола мы планируем развивать на уровне парламентов и представительных органов власти долгосрочные отношения с дружественными странами на площадке столичного парламента. Взаимодействие будет осуществляться по таким направлениям, как укрепление гуманитарного и экономического сотрудничества, обмен опытом и лучшими практиками в сфере здравоохранения, культуры, спорта, по вопросам цифровизации, урбанистики, развития туристической отрасли. Особое внимание - обсуждению законодательных инициатив, актуальных тем международной повестки", - пояснил он.

Черепанов добавил, что сотрудничество между фондом и столичным парламентом является важным шагом в расширении межпарламентского взаимодействия в странах БРИКС и государствах, нацеленных на конструктивный диалог с Российской Федерацией.

Международный муниципальный форум БРИКС+ проходит в Петербурге 9-10 ноября при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства города. Всего на форум приехали порядка 7 тыс. участников из более чем 63 государств, в том числе Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и других стран-партнеров. 

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