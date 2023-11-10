Небензя сообщил, что с начала спецоперации с Украины в Россию прибыло более 5 млн человек

Из них более 730 тыс. детей, отметил дипломат

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Более 5 млн человек с начала спецоперации прибыли с Украины и из республик Донбасса на территорию России. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии.

"С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тыс. - дети. Подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками. Только 2 тыс. из них - воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями учреждений", - отметил дипломат.