10 ноября, 15:40

МИД РФ заявил, что Совет Европы окончательно превращается в инструмент Запада

В министерстве сообщили, что была "рассмотрена ситуация с продолжением участия России в конвенциях Совета Европы, открытых для государств, не являющихся членами СЕ"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российская сторона в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы (СЕ) констатировала продолжающуюся деградацию этой организации и ее окончательное превращение в инструмент Запада. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам 25-го заседания комиссии, которое прошло 10 ноября под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Констатирована продолжающаяся деградация этой старейшей организации, чьей изначальной целью было укрепление единства европейских народов, и ее окончательное превращение в инструмент Запада по насаждению пресловутого "порядка, основанного на правилах", - отметили в министерстве.

Также в МИД РФ сообщили, что была "рассмотрена ситуация с продолжением участия России в конвенциях Совета Европы, открытых для государств, не являющихся членами СЕ". "Согласованы параметры дальнейшего взаимодействия ведомств по обеспечению национальных интересов России", - добавили в дипведомстве.

В МИД также проинформировали, что проведен обстоятельный обзор и дана принципиальная оценка основным направлениям деятельности СЕ после прекращения в 2022 года членства России в совете, проанализированы основные итоги IV саммита СЕ в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года. 

Теги:
Россия
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