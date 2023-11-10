Небензя указал, что подход Запада к украинским детям демонстрирует его двойные стандарты

МИД РФ ранее охарактеризовал материал Госдепа "Кремлевская война против украинских детей" как откровенную ложь

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Подход западных стран к ситуации с украинскими детьми демонстрирует их двойные стандарты. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии".

"Были бы также признательны за ответ на вопрос, в чем принципиальное различие между этими детьми [которых эвакуировали в Европу] и теми, которых эвакуировали в Россию из зоны боевых действий российские власти и гуманитарные организации. Почему временная опека или временное попечительство над украинскими детьми российскими семьями преподносится как насильственное усыновление, а аналогичное размещение в европейских семьях - как забота о наилучших интересах ребенка. На лицо очередной пример двойных стандартов, культивируемых западными странами", - отметил он.

Ранее Министерство иностранных дел России охарактеризовало материал Госдепа "Кремлевская война против украинских детей" как откровенную ложь. В министерстве добавили, что "этот набор фейков ранее с подачи киевского режима и обслуживающих его западных пиар-фирм кочевал из одного ведущего англосаксонского СМИ в другое". В дипведомстве обратили внимание на то, что Россия не имеет программы усыновления детей из зон СВО, информация о тысячах усыновленных детей недостоверна.