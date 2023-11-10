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обновлено 10 ноября, 16:44
Палестино-израильский конфликт

Богданов: проблема вывоза раненых из Газы не должна увязываться с выездом гражданских лиц

Как заявил замглавы МИД РФ, Россия решает проблему с блокированием КПП "Рафах"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Проблема вывоза раненых через КПП "Рафах" из сектора Газа не должна увязываться с вывозом гражданских, не должна делать из людей заложников. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

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"На мой взгляд, абсолютно неприемлемо делать из одной проблемы другую проблему, делать увязку, что выезд раненых и больных, может, там дети, <…> не значит, что проблему с этим вопросом надо увязывать с вопросом выезда граждан, причем там дети, женщины, делать из них заложников. На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо", - сказал он.

Ранее в заявлении, опубликованном на портале КПП, указывалось, что переход иностранцев из Газы в Египет "не осуществлялся из-за отсутствия координации по вопросу доставки раненых палестинцев из северной части сектора Газа".

По словам Богданова, Россия решает проблему с блокированием КПП "Рафах", находится в контакте с Израилем, Египтом и Палестиной по этому вопросу. 

"К сожалению, возникла такая проблема [блокирование КПП "Рафах"], которую вот сейчас мы решаем и в контакте со всеми - и с израильской стороной, и с египтянами, и с палестинцами", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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