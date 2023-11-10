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обновлено 10 ноября, 17:03
Палестино-израильский конфликт

Богданов: визит Аббаса в РФ состоится, когда палестинская сторона определит удобное время

По словам замглавы МИД РФ, приглашение российского руководства остается в силе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию состоится, когда палестинская сторона определит удобное время, но приглашение российского руководства остается в силе. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

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"Исходим из того, что они сами определяют для себя удобное время, при том понимании, что приглашение российского руководства, которое имеет Махмуд Аббас, открытое, остается в силе, - сказал Богданов. - В любой момент, когда палестинское руководство сочтет возможным <…>. Думаю, была бы очень важной эта встреча".

"Мы считаем, что эта структура [Организация освобождения Палестины], которую возглавляет президент Махмуд Аббас, является субъектом международного права. Контакты с ним ведутся, надеемся, что визит [его в Москву] состоится", - добавил Богданов. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудБогданов, Михаил Леонидович
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