Небензя заявил, что Киев "вкладывает в уста Запада" лживый нарратив о похищении детей

По словам постпреда России при ООН, у этих стран "что-то со слухом" и "проблемы с совестью"

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Киевские власти вкладывают в уста западных стран лживый и примитивный нарратив о якобы похищении Россией украинских детей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации по "формуле Арриа" по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.

"К сожалению, впрочем ожидаемо, мы сегодня услышали от западных стран их стандартный и, скажу откровенно, лживый и примитивный нарратив о похищении украинских детей Россией. У этих стран что-то со слухом. Они не слышат и не хотят слышать то, что им говорят. А также проблемы с совестью, если они осмеливаются называть спасение детей из зоны боевых действий и их защиту похищениями и принудительной депортацией, - сказал он. - Эти страны довольно давно поддерживают этот насквозь лживый нарратив, который вложил им в уста Киев на основе данных различных так называемых независимых комиссий".

Небензя отметил, что по теме заседания западные страны "не удосужились сказать ничего" и расходятся в цифрах о якобы похищенных детях. "Франция говорит о якобы 500 похищенных детях, США о тысяче, Великобритания о 19 тыс., а вот данные УВКПЧ [Управление верховного комиссара ООН по правам человека], которые также говорят о якобы похищенных детях, ограничиваются 200 детьми", - указал он.

"Факты и доказательства нарушений и преступлений в отношении детей, прибывших в Европу из регионов, охваченных вооруженными конфликтами, подтверждают, что защита жизни, здоровья, чести, достоинства и прав детей мигрантов и беженцев должна оставаться в центре внимания общественности. Призываем европейские неправительственные организации не упускать ее из виду. Со своей стороны будем этому всячески способствовать, в том числе посредством проведения подобного рода мероприятий", - резюмировал глава российского представительства.