Хинштейн назвал санкции против "Парламентской газеты" частью информационной войны с РФ

По мнению глава комитета Госдумы по информполитике, введенные рестрикции абсурдны по определению

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Обвинения Канады в адрес "Парламентской газеты" и введенные против нее санкции абсурдны по определению, они стали частью масштабной информационной войны против России. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Канадские обвинения в адрес "Парламентской газеты" в "дезинформации и военной пропаганде" абсурдны по определению. И, конечно, они являются частью масштабной информационной войны, ведущейся против России", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Власти Канады в пятницу внесли в санкционный список еще девять физических и шесть юридических лиц. В перечень были включены, в частности, газета "Известия", "Парламентская газета", телеканал "РЕН ТВ". "Страна, которая гордится уровнем своей демократии и свободы, фактически выступила против свободы слова и базовых принципов демократии", - подчеркнул Хинштейн.

Он также отметил, что не понаслышке знает, как работает "Парламентская газета", так как возглавляет не только комитет Госдумы, но и выступает секретарем Союза журналистов России. "Это профессиональное и высококлассное издание, для которого главное - непредвзятость и объективность. "ПГ" не только освещает парламентскую деятельность, разъясняет существо принимаемых законов, но и служит еще одной нитью, связывающей власть с гражданским обществом", - отметил Хинштейн.