10 ноября, 19:33
Санкции в отношении России

Хинштейн назвал санкции против "Парламентской газеты" частью информационной войны с РФ

По мнению глава комитета Госдумы по информполитике, введенные рестрикции абсурдны по определению

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Обвинения Канады в адрес "Парламентской газеты" и введенные против нее санкции абсурдны по определению, они стали частью масштабной информационной войны против России. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Канадские обвинения в адрес "Парламентской газеты" в "дезинформации и военной пропаганде" абсурдны по определению. И, конечно, они являются частью масштабной информационной войны, ведущейся против России", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Власти Канады в пятницу внесли в санкционный список еще девять физических и шесть юридических лиц. В перечень были включены, в частности, газета "Известия", "Парламентская газета", телеканал "РЕН ТВ". "Страна, которая гордится уровнем своей демократии и свободы, фактически выступила против свободы слова и базовых принципов демократии", - подчеркнул Хинштейн.

Он также отметил, что не понаслышке знает, как работает "Парламентская газета", так как возглавляет не только комитет Госдумы, но и выступает секретарем Союза журналистов России. "Это профессиональное и высококлассное издание, для которого главное - непредвзятость и объективность. "ПГ" не только освещает парламентскую деятельность, разъясняет существо принимаемых законов, но и служит еще одной нитью, связывающей власть с гражданским обществом", - отметил Хинштейн. 

Теги:
КанадаРоссияСанкции в отношении РоссииХинштейн, Александр Евсеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация