10 ноября, 22:26,
обновлено 10 ноября, 22:42
Палестино-израильский конфликт

Небензя заявил об отсутствии безопасных зон в секторе Газа

Постоянный представитель России при ООН также назвал целенаправленные удары Израиля по гражданским объектам "вопиющим нарушением международного гуманитарного права"

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Безопасных зон в секторе Газа из-за ударов Израиля больше не существует. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

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"Целенаправленные удары [Израиля] по гражданским объектам - это вопиющее нарушение международного гуманитарного права <...>. Эти мечети, [по которым были нанесены недавно удары], расположены в южной части сектора Газа, что подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует", - отметил он.

Небензя уверен, что достичь прочного мира на Ближнем Востоке невозможно без разрешения палестино-израильского вопроса. "Палестино-израильский конфликт является ключевой проблемой, без решения которой невозможно надеяться на прочный мир на Ближнем Востоке. Все последние годы мы говорили, что предание забвению всей международно-правовой базы урегулирования палестино-изральского конфликта приведет к эскалации. И тогда уже всему миру придется заниматься его разрешением", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что решение палестинского вопроса "ни в коем случае не должно быть связано с попытками выдавить палестинцев из мест их исконного проживания". Настоящее решение этой "застарелой исторической" проблемы должно базироваться на положениях международного права, убежден Небензя.

О сторонних силах

Дипломат подчеркнул, что ближневосточные государства должны играть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. "Хотели бы также акцентировать центральную роль государств Ближнего Востока в решении проблем региона. Нельзя позволить сторонним силам эксплуатировать палестино-израильскую конфронтацию для слома позитивных тенденций последнего времени по нормализации в регионе Ближнего Востока", - сказал он.

Небензя отметил, что единство и вовлеченность ближневосточных государств к правовому урегулированию конфликта вкупе с желанием Палестины и Израиля к переговорам - это "ключевая предпосылка к перезапуску всеобъемлющего мирного процесса на Ближнем Востоке". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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