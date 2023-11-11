МИД РФ сообщил об отправке 40 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

В ведомстве отметили, что груз для пострадавших от землетрясения в Герате отправили двумя спецбортами Минобороны

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия двумя спецбортами Минобороны отправила в Афганистан около 40 тонн гуманитарных грузов с целью оказания содействия народу республики, пострадавшему от землетрясения в Герате. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"11 ноября от имени правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого Мухаммедом Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза", - указали в дипведомстве.

"Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате", - добавили в российском МИД.

7 октября в 42 км к северо-западу от города Герат было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. По данным Министерства по борьбе со стихийными бедствиями во временном афганском правительстве, тогда подземные толчки привели к гибели более 2,4 тыс. человек, не менее 2 тыс. получили травмы.