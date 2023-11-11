Медведев считает, что США были заинтересованы в экспорте афганского героина в РФ

Зампред Совбеза РФ отметил, что движение "Талибан" за год сделало для борьбы с наркотиками больше, чем за 20 лет коалиция во главе с Соединенными Штатами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) за год сделало для борьбы с наркотиками в Афганистане больше, чем за 20 лет коалиция во главе с Соединенными Штатами, которые реально были заинтересованы в экспорте афганского героина в РФ и другие страны. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он сослался на данные Управления по наркотикам и преступности ООН о том, что с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%.

"Меньше чем за год "Талибан" (запрещен у нас как террористическая организация), как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", - написал Медведев.

"Дополнительная радость: в Мексике все по-прежнему", - добавил он.

США вывели свои войска из Афганистана летом 2021 года, завершив таким образом военную операцию, начавшуюся в 2001 году.