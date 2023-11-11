11 ноября, 09:03,
обновлено 11 ноября, 09:27

В МИД РФ указали на бездоказательность обвинений Запада по сотрудничеству России и КНДР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Обвинения, предъявляемые коллективным Западом в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР - голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely (фразеологизм, дословно с английского переводится как "весьма вероятно" - прим. ТАСС). К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", - отметила дипломат.

Захарова в этой связи указала, что российская сторона "ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности". "И это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни", - подчеркнула она.

"Что касается критиков нашей страны из числа так называемых поборников международного права, то им следует посоветовать почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других. Ведь именно США и их сателлиты нарушают общепринятые нормы международного права и резолюции Совета Безопасности, накачивают преступный киевский режим оружием и тем самым способствуют продолжению кровопролития", - заключила официальный представитель МИД России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы предпринятых поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики". 

Теги:
КНДРРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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