Делегация правительства Приморья планирует посетить КНДР до конца года

Губернатор Олег Кожемяко добавил, что также регион готов рассмотреть возможность предоставления части сельхозземель для ведения сельского хозяйства северокорейскими фермерами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Делегация правительства Приморского края планирует до конца 2023 года посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), чтобы обсудить сотрудничество в туризме, торговле и сельском хозяйстве. Об этом журналистам в ходе открытия дня Приморского края на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Мы рассчитываем, что это произойдет в этом году, - сказал Кожемяко, отвечая на вопрос ТАСС о возможности отправки такой делегации. - Для нас, прежде всего, интересны вопросы, связанные с туризмом. В советские годы очень многие жители Приморья, дети и взрослые, отдыхали в прекрасных санаториях, курортах, детских лагерях в КНДР. <…> Это, безусловно, торговля, которая сегодня выгода жителям Приморья и жителям КНДР. Также - обучение студентов русскому языку".

Губернатор добавил, что также регион готов рассмотреть возможность предоставления части сельхозземель для ведения сельского хозяйства северокорейскими фермерами. Он отметил, что планирует сам возглавить такую делегацию.

"Это первая поездка будет после всех ковидных ограничений", - сказал Кожемяко.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын впервые после пандемии побывал в России. В частности, он посетил и Приморье, где глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс "Кинжал". После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. 16 сентября он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, а 17 сентября Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.