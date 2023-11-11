11 ноября, 10:10
Палестино-израильский конфликт

МИД РФ отметил посреднические усилия Катара в палестино-израильском конфликте

Замглавы ведомства Михаил Богданов и катарский посол в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-катарских отношений

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с послом Катара в Москве Ахмедом бен Насером бен Джасимом аль-Тани высоко оценил посреднические усилия этой страны в решении проблем, вызванных обострением палестино-израильского конфликта.

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"В ходе обстоятельной беседы была обсуждена проблематика палестино-израильского конфликта с упором на складывающуюся катастрофическую ситуацию в секторе Газа. При этом с российской стороны была дана высокая оценка посредническим усилиям Катара по решению комплекса социально-экономических и гуманитарных проблем, возникших в результате нынешнего беспрецедентного по своим масштабам кризиса", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-катарских отношений, включая поддержание активного политического диалога и график предстоящих двусторонних контактов, добавили в МИД РФ. 

Теги:
ПалестинаКатарРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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