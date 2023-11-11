Слуцкий заявил, что крах контрнаступления ВСУ выдают за "тонкую игру", оправдывая Киев

Лидер ЛДПР считает, что президент Украины Владимир Зеленский находится "в панике"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Попытки украинских СМИ выдать за "тонкую игру" провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно расценивать как оправдание действий киевского режима. Такое мнение глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал ТАСС.

"Украинские СМИ действуют в лучших традициях "Квартала 95", пытаясь выдать за "тонкую игру" полный провал "контрнаступа". Это далеко не "тонкая игра", скорее это карикатура и нелепое шоу в оправдание действий укронацисткого режима", - сказал Слуцкий.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский находится "в панике", поскольку в американском Конгрессе заявляют, что "практически исчерпали ресурсы поддержки своих марионеток на Украине".

"Все больше голосов среди остальных его западных покровителей об откровенной усталости от украинского конфликта. Очевидно, в этих условиях таким способом пытаются замаскировать просчеты и неспособность укронацистов "ослабить Россию на поле боя" в расчете на новые подачки", - полагает глава комитета Госдумы.

Ранее в нескольких украинских СМИ появилась информация о том, что летнее контрнаступление было "успешной психологической операцией".

В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что конфликт на Украине зашел в тупик и сейчас украинские войска не смогут добиться глубокого прорыва. По его словам, позиционный конфликт на истощение опасен, так как может затянуться на годы и измотать украинское государство. Это интервью спровоцировало резкие комментарии в Киеве, а также вызвало серьезный резонанс среди партнеров Украины.