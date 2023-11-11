В ЛНР прошла церемония прощания с депутатом парламента Филипоненко

Проститься с ним пришли его родные и близкие, боевые товарищи, коллеги по депутатскому корпусу

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с депутатом Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР), бывшим начальником управления Народной милиции ЛНР Михаилом Филипоненко, погибшим в среду в результате подрыва его автомобиля, прошла в Луганске, передает корреспондент ТАСС.

"Мы простились с нашим товарищем, с коллегой по оружию. С 2014-го года вместе. Вместе строили республику, поднимались против киевского режима. Михаил Юрьевич поднимал нашу Народную милицию. <…> Мы сделаем все возможное, чтобы найти преступников и наказать их. И сделаем все, что можем для его семьи", - сказал Пасечник.

Церемония прощания прошла в луганском Дворце культуры имени Ленина. Проститься с Филипоненко пришли его родные и близкие, боевые товарищи, коллеги по депутатскому корпусу. Церемонию прощания также посетил глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства республики Сергей Козлов.

Руководитель аппарата представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов рассказал, что Филипоненко "был настоящий боевой генерал, истинный патриот, который внес неоценимый вклад в освобождение нашего края".

Депутат регионального парламента Ольга Кобцева сообщила, что гибель Филипоненко для нее "тяжелая потеря". "Такая развязка событий, такая его гибель - это страшно. <…> Мы теряем людей, которые положили всю свою жизнь для становления в республике мира, независимости нашего народа. Он был настоящим бойцом, он боролся до последнего", - сказала она.

В среду депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров сообщил о гибели Филипоненко. Как рассказали ТАСС в оперативных службах региона, взрывное устройство было заложено под водительское сидение в автомобиле Филипоненко. СК РФ возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). В рамках дела назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Позже в оперативных службах республики ТАСС сообщали, что в машину Филипоненко заложили порядка 1 кг взрывчатки. Отмечалось, что по характеру поражения автомобиля взрывчатка могла быть фугасного действия.