Песков назвал глупостью фразу Bloomberg о Казахстане как о "заднем дворе Путина"

Пресс-секретарь президента РФ считает, что подобная публикация является частью информационной войны Запада

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью и информационной войной формулировку агентства Bloomberg, охарактеризовавшего Казахстан как "задний двор" для российского лидера Владимира Путина.

"Это все глупость. Это все информационные войны и так далее", - подчеркнул представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков указал, что Казахстан - это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем возможным азимутам и не делает это в режиме "или с этими, или с этими". "Это самодостаточная страна. Но наш стратегический союзник. И, руководствуясь этими отношениями продвинутого стратегического партнерства, мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения", - отметил он.

Представитель Кремля заверил, что Москва дорожит этими связями с Астаной. "Они очень широкие: и взаимные инвестиции, и объем товарооборота - все растет. И культурное взаимодействие, и взаимодействие в области образования - перспективы широчайшие", - перечислил он направления сотрудничества.

"Поэтому мы будем развивать наши отношения. Это именно отношения, которые зиждутся на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует. Это то, что мы отстаиваем", - подытожил Песков. Фрагмент беседы журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.

На этой неделе президент России посещал Казахстан. В первых числах ноября туда приезжал лидер Франции Эмманюэль Макрон. Освещая визит Макрона, агентство Bloomberg в заголовке описало Казахстан как "задний двор Путина". В Астане раскритиковали подобные формулировки, подчеркнув, что Казахстан - независимое государство.