12 ноября, 08:44,
обновлено 12 ноября, 09:08

Лавров заявил, что ЕС не скрывает намерений вытолкнуть РФ из Центральной Азии

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам главы МИД России, Брюсселю это не удастся

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Европейский союз не скрывает планов вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья, это ему не удастся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

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"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают", - указал глава дипведомства.

Комментируя появившуюся в западной прессе после визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан статью, где страну назвали "задним двором [президента РФ Владимира] Путина", Лавров отметил, что лидеры западного мира "позволяют себе достаточно хамские высказывания". "Президент Франции Макрон во время визита в Казахстан публично сказал, что рад, что эта страна никогда не будет ничьим вассалом. Тоже достаточно нагло для дипломатического языка", - подчеркнул министр.

Ранее Макрон по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Казахстан "отказывается быть вассалом каких-то держав, но выстраивает сбалансированное партнерство с несколькими из них во благо казахстанского народа", отметив, что эта философия близка Франции. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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