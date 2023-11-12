Песков связал обещания Зеленским нового наступления ВСУ с ростом раздражения Запада

По словам пресс-секретаря президента РФ, в западных странах увеличивается "нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно обещает новое наступление ВСУ, потому что раздражение и усталость от Киева на Западе растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Он отчаянно это делает, потому что растет раздраженность в коллективном Западе, растет усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю", - заметил представитель Кремля. Так он ответил на реплику журналиста Павла Зарубина насчет анонсированного Зеленским нового наступления.

Фрагмент программы ведущий опубликовал в Telegram-канале.