12 ноября, 10:52
Палестино-израильский конфликт

Эксперт: Израиль сможет воевать на два фронта в Газе и Ливане при поставках оружия из США

Советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин уточнил, что вступление ливанской стороны в конфликт будет зависеть от ситуации на поле боя и того, насколько реально сможет продолжить Израиль свое наступление в Газе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Потенциал Израиля ограничен с точки зрения населения и запасов вооружения, но при военных поставках со стороны США еврейское государство сможет вести войну на два фронта - и в секторе Газа, и в Ливане. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

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Аналитик обратил внимание на заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта, который предупредил, что в случае крупномасштабной войны с "Хезболлах" израильская армия готова будет сделать в Бейруте то же, что она делает сейчас в Газе. По оценке эксперта, ведение боевых действий на два фронта может быть возможным для Израиля при выполнении определенных условий.

"Самостоятельно Израилю будет сложно вести долго войну с Ливаном, так как он ограничен в потенциале с точки зрения населения и с точки зрения запасов вооружений, - отметил Фитин. - [Но] если Соединенные Штаты продолжат оказывать им поддержку именно поставками и вооружения, и любого военного оснащения, то он сможет вести войну на эти два фронта. Но время достаточно ограничено".

Собеседник агентства не исключил, что Ливан втянется в конфликт с Израилем, поскольку "Хезболлах" остается основной боевой силой Ливана, хотя и не является официальной армией. "Она ("Хезболлах" - прим. ТАСС) имеет достаточно серьезную поддержку в стране и является главным партнером Ирана, который, как известно, категорически не приемлет Израиль и самое его существование", - добавил эксперт.

Кроме того, по словам Фитина, "не остановит ли его солидарная реакция мусульманского мира, которая может перетечь в соответствующие указания от главного союзника Израиля - Соединенных Штатов". "Если он продолжит, то, возможно, "Хезболлах" активизирует свои военные действия против Израиля, что может привести к расширению конфликта на более широкий Ближний Восток", - пояснил аналитик. 

Теги:
СШАЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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