Медведев предложил НАТО подумать о принятии в альянс одной Львовской области

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что бывшим и действующим представителям альянса остается сделать три шага до признания того, что Украина - "не страна, а искусственно собранные территории"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что действующим и бывшим чиновникам НАТО, которые занялись обсуждением условий принятия Украины в альянс в обмен на отказ от Крыма и Донбасса, следует проявить последовательность и ограничиться претензиями на одну Львовскую область. Об этом политик написал в Telegram-канале.

"Европа бурлит. На улицах сотни тысяч людей протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе. Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании. Неплохо, но важно идти дальше. Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное - никакая не Украина", - отметил Медведев.

По его словам, бывшим и действующим представителям альянса остается сделать всего три шага до признания очевидного: президент Украины Владимир Зеленский, который не идет на выборы, - это "не президент, а узурпатор"; украинский язык - "не язык, а суржик"; Украина - "не страна, а искусственно собранные территории". "А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать", - написал Медведев.

Он также с иронией предложил НАТО "замахнуться на большее", еще расширить критерии членства в альянсе и пригласить туда Израиль и Палестину, "превратив вечных врагов в союзников", и в придачу к ним Афганистан. "Даром, что ли, натовцы там сидели битых 20 лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - отметил зампред российского Совбеза.

Ранее экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. Слова датского политика в косвенной речи приводит британская The Guardian. Он отметил, что альянс также должен будет "послать России четкий сигнал" о том, что за любое нарушение новых границ НАТО последует жесткий ответ со стороны его членов. Расмуссен также заявил, что его предложение не будет способствовать замораживанию конфликта и не вынудит Украину отказаться от потерянных территорий.