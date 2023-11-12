12 ноября, 10:29
Военная операция на Украине

Медведев предложил НАТО подумать о принятии в альянс одной Львовской области

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что бывшим и действующим представителям альянса остается сделать три шага до признания того, что Украина - "не страна, а искусственно собранные территории"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что действующим и бывшим чиновникам НАТО, которые занялись обсуждением условий принятия Украины в альянс в обмен на отказ от Крыма и Донбасса, следует проявить последовательность и ограничиться претензиями на одну Львовскую область. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Европа бурлит. На улицах сотни тысяч людей протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе. Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании. Неплохо, но важно идти дальше. Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное - никакая не Украина", - отметил Медведев.

По его словам, бывшим и действующим представителям альянса остается сделать всего три шага до признания очевидного: президент Украины Владимир Зеленский, который не идет на выборы, - это "не президент, а узурпатор"; украинский язык - "не язык, а суржик"; Украина - "не страна, а искусственно собранные территории". "А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать", - написал Медведев.

Он также с иронией предложил НАТО "замахнуться на большее", еще расширить критерии членства в альянсе и пригласить туда Израиль и Палестину, "превратив вечных врагов в союзников", и в придачу к ним Афганистан. "Даром, что ли, натовцы там сидели битых 20 лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - отметил зампред российского Совбеза.

Ранее экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. Слова датского политика в косвенной речи приводит британская The Guardian. Он отметил, что альянс также должен будет "послать России четкий сигнал" о том, что за любое нарушение новых границ НАТО последует жесткий ответ со стороны его членов. Расмуссен также заявил, что его предложение не будет способствовать замораживанию конфликта и не вынудит Украину отказаться от потерянных территорий. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация