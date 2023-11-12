Путин на неделе встретится с представителями избиркомов

Также глава государства примет участие в Петербургском культурном форуме, который пройдет 16-18 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с представителями избирательных органов страны по случаю 30-летия ЦИК. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также глава государства примет участие в Петербургском культурном форуме, который пройдет 16-18 ноября. Традиционно в графике Путина - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал приезд главы государства на Петербургский культурный форум, не уточняя конкретную дату. Об остальных мероприятиях пресс-служба Кремля официально не сообщала.