12 ноября, 10:52
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин на неделе встретится с представителями избиркомов

Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Также глава государства примет участие в Петербургском культурном форуме, который пройдет 16-18 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с представителями избирательных органов страны по случаю 30-летия ЦИК. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Также глава государства примет участие в Петербургском культурном форуме, который пройдет 16-18 ноября. Традиционно в графике Путина - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал приезд главы государства на Петербургский культурный форум, не уточняя конкретную дату. Об остальных мероприятиях пресс-служба Кремля официально не сообщала. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
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