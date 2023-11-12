12 ноября, 11:23,
обновлено 12 ноября, 11:49

Лавров назвал "геополитическим упражнением" условия ЕС для членства Сербии в союзе

Министр иностранных дел РФ отметил, что Белграду предложили отказаться от Косова и поддержать антироссийские санкции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "геополитическим упражнением" предварительные условия ЕС для Сербии, направленные на запуск переговоров о членстве в союзе.

"Анкара вроде приняла решение, что больше не хочет заниматься бесперспективным и бесполезным делом, а Белград подтверждает [стремление в ЕС] . На днях просили не забыть про них, когда будут <...> начинать вести переговоры с Украиной и Молдавией. В ответ прозвучало, что сначала надо присоединиться к антироссийским санкциям, - отметил министр в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале. - Вот и весь экономический союз, каковым он создавался, как его рекламировали и почему привлекал к себе новых желающих вступить. Сейчас это чисто "геополитическое упражнение". Президенту Сербии [Александару] Вучичу говорят отказаться от Косова, поддержать антироссийские санкции - тогда посмотрят". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербия
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