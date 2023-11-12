Захарова: более 1 тыс. человек числились в списках на эвакуацию из сектора Газа

По словам официального представителя МИД РФ, среди них 300 несовершеннолетних

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию", - сказала она. Захарова уточнила, что среди этих людей - граждане России, соотечественники и 300 несовершеннолетних.

МЧС России ранее сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. Уже более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта. Сотрудники ведомства встречают их, оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов.

С 5 ноября в Каире в готовности находятся два самолета Ил-76 МЧС РФ для эвакуации россиян из Газы.