12 ноября, 13:50,
обновлено 12 ноября, 14:17
Палестино-израильский конфликт

Захарова: более 1 тыс. человек числились в списках на эвакуацию из сектора Газа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, среди них 300 несовершеннолетних

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию", - сказала она. Захарова уточнила, что  среди этих людей - граждане России, соотечественники и 300 несовершеннолетних.

МЧС России ранее сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. Уже более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта. Сотрудники ведомства встречают их, оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов.

С 5 ноября в Каире в готовности находятся два самолета Ил-76 МЧС РФ для эвакуации россиян из Газы. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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