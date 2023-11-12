Захарова напомнила главе МОК о множестве преданных забвению принципах олимпизма

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "много из олимпизма искажено"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху о том, как много принципов олимпизма, помимо политической нейтральности, попрано и предано забвению.

Дипломат обратила внимание на заявление Баха, указавшего, что спорт не может быть вне политики, но "должен быть политически нейтральным".

"Напомню, что еще спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса. Как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению", - написала Захарова в Telegram-канале.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в соревнованиях по-прежнему не решен.