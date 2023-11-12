12 ноября, 16:44
Палестино-израильский конфликт

Представительство РФ при ПНА заявило об отсутствии угроз российским дипломатам в Рамалле

По словам пресс-секретаря представительства Алии Зариповой, обстановка в секторе Газа не меняется

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ничего не угрожает российским дипломатам в Рамалле, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

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"Обстановка в Рамалле не опаснее обычного, - сообщила Зарипова, отвечая на соответствующий вопрос. - Нам ничего не угрожает".

По ее словам, обстановка в секторе Газа не меняется. "Продолжаются бомбардировки. Продолжаются военные действия, - добавила она. - Соответственно, люди, которые желают покинуть сектор Газа, продолжают ждать своей очереди". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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