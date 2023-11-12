У представительства РФ в Рамалле пока нет данных по второй волне эвакуации россиян из Газы

В МЧС ранее сообщили, что уже эвакуировали 70 россиян

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) пока не имеет сведений по срокам второй волны эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.

МЧС России ранее сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. Уже эвакуированы 70 граждан РФ. Сотрудники ведомства встречают их, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов.

На уточняющий вопрос, есть ли сведения по срокам второй волны эвакуации россиян, Зарипова дала отрицательный ответ. "Нет, мы ждем", - сообщила она.

В представительстве не располагают информацией и о том, есть ли россияне, решившие не эвакуироваться. "У нас такой информации нет", - сказала Зарипова.