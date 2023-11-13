12 ноября, 22:16

Медведев сравнил главу МОК с организатором Олимпиады 1936 года

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Томас Бах ранее заявлял, что Международный олимпийский комитет не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и назвал его "наследником" Карла Дима - организатора летних Олимпийских игр в Берлине в 1936 году.

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"По мнению президента МОК Баха, если спорт возьмет на себя роль судьи в каждом конфликте, это будет концом международного спорта. Именно поэтому он должен быть политически нейтральным. <...> Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут", - написал зампред СБ РФ на своей англоязычной странице в соцсети Х (ранее Twitter). "Правда, перед этим он рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине - из-за конфликта между Россией и Украиной. Какой мудрый, искренний и последовательный человек!" - написал Медведев.

"P. S. Интересно, что он собирается делать с израильскими спортсменами?" - указал замглавы Совбеза.

Ранее Бах заявил, что комитет не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов.

Баху 69 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.

За время президентства Баха в МОК российский спорт несколько раз подвергался санкциям, в последний раз - после начала спецоперации на Украине. Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияБах, Томас
© Информационное агентство ТАСС
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