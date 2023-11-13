12 ноября, 23:35

Захарова в шуточной форме прокомментировала возможный разговор Зеленского с Трампом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ написала шуточный текст беседы украинского президента и бывшего американского лидера

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова составила шуточный текст возможного телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

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"СМИ: "Зеленский хочет дозвониться до Трампа". Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… Побежу… Побегу", - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе соратники Трампа по Республиканской партии. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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