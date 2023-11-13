13 ноября, 06:45

Сенатор считает, что попытки принять Украину в НАТО лишь осложнят отношения РФ с Западом

Виктор Бондарев подчеркнул, что недавнее заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, предложившего принять Украину в альянс без утраченных территорий, лишний раз подтверждает агрессивный настрой на дестабилизацию обстановки на международной арене

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Попытки приема Украины в НАТО еще сильнее осложнят отношения между альянсом, Западом и Россией. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Любые спешные попытки приема Украины в члены НАТО только еще больше усугубят обстановку и [осложнят] отношения между Западом, НАТО и Россией", - написал сенатор в своем Telegram-канале, добавив, что вступление Украины в НАТО "существенных результатов не даст" ни Западу, ни Киеву.

Бондарев также подчеркнул, что недавнее заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, предложившего принять Украину в альянс без утраченных территорий, лишний раз подтверждает агрессивный настрой на дестабилизацию обстановки на международной арене. "Очевидно, что формула существования коллективного Запада - это войны и конфликты в мире. На подобные выпады и возможные действия Россия однозначно ответит адекватными мерами, которые только ускорят крах системы западных ценностей, выстраиваемых через блок НАТО", - отметил Бондарев.

Издание The Guardian 11 ноября сообщило, что экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен считает необходимым предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. 

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