13 ноября, 09:15,
обновлено 13 ноября, 09:51

Песков сообщил, что Путин пока не принимал решений по выдвижению на выборах 2024 года

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль проинформирует, когда решение будет принято

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не принимал никаких решений насчет выдвижения на выборах главы государства 2024 года, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал публикацию газеты "Коммерсантъ" о том, что в администрации президента РФ якобы обсуждают состав будущей инициативной группы для выдвижения Путина на выборы. В статье утверждается, что он может пойти на выборы как самовыдвиженец.

"Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается. Но пока решений еще нет. Как только они будут, мы вас проинформируем", - заверил представитель Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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