13 ноября, 09:16,
обновлено 13 ноября, 09:37

Песков назвал размещение польского батальона у границ Белоруссии шагом к напряженности

Paulius Peleckis/ Getty Images
© Paulius Peleckis/ Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в этой ситуации Белоруссия "знает, что делать"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Решение польских властей развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией - это еще один шаг к напряженности, заявил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, это еще один шаг к <…> напряженности, не что иное", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение Варшавы.

Песков уточнил, что в этой ситуации Белоруссия "знает, что делать". "Они делают все, что нужно в этой ситуации, для обеспечения безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

О решении развернуть новый танковый батальон в польском Семятыче, который находится рядом с белорусской границей, сообщал в субботу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. 

Теги:
БелоруссияРоссияПольшаПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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